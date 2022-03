Por miedo a la revictimización mujeres no denuncian la violencia sexual

Muchas mujeres que han sufrido violencia de género son revictimizadas por la sociedad o las autoridades, así lo comentó la consejera estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur, Charlene Ramos Hernández, quien resaltó que esto provoca afectaciones psicológicas y emocionales a las víctimas.

Señaló que, debido a la falta de justicia, son las mujeres quienes deben modificar por completo su vida para evitar encontrarse con su agresor. El miedo a la revictimización las orilla a no denunciar.

“Tenemos muchos casos donde los acosadores y violadores son compañeros de la escuela o maestros, y las víctimas, como saben que no les van a creer y como saben que las van a atacar, deciden que no quieren o no se encuentran en la posibilidad de llevar el proceso legal como tal, que es tan desgastante, y termina cambiándose de escuela, de ciudad, del país”, detalló.