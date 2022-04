Por ser pobre perdió 3 familiares al hilo y un menor quedó huérfano

María Soledad quien vive en las invasiones, dijo que durante la crisis pandémica el Covid-19 le arrebató a sus seres más queridos, a su padre, hermano y cuñada; está última por causa de negligencia médica dejando en la orfandad a un lactante y que está hoy en sus manos.

Aseveró que a pesar de su desesperación, angustia e impotencia tocó infinidad de puertas y no recibió ninguna ayuda, por ser una persona de escasos recursos, indicando que desafortunadamente, las autoridades y personal de Salud tratan a las personas de acuerdo a las apariencias, es decir, “cómo te ven te tratan”.

Detalló que en el caso de su hermano estuvo en el hospital un viernes y el sábado murió, además de que les pidieron medicamentos muy caros, así que tuvieron que empeñar todo lo que tenían a la mano, cuestionando quién le garantizaba el que si a su familiar realmente le pusieron los medicamentos carísimos.

En el caso de su cuñada, explicó haber dado a luz en época de pandemia, sin embargo, personal médico le dejó material quirúrgico al interior de su cuerpo y a pesar de que la paciente acudió a los días ante el personal médico, para referir que algo dentro de vientre se estaba pudriendo y el mal olor se percibía en todo el ambiente, no fue atendida, incluso pidió hablar con el director del Hospital General de Cabo San Lucas y le negaron el acceso, por lo que lamentablemente dejó a su hijo en la orfandad.

“Nos hemos llevado malas experiencias una tras otra, la última fue mi cuñada, tuvo a su bebe y no sé cuántos ganchos le dejaron adentro con gasas y personal médico no hizo nada, incluso no la dejaron hablar con el director; ya apestaba la muchacha, tenía ya como 15 días así, – y decía – oyes apesto huelo mal, a cosa muerta, y pregúnteme si la dejaron pasar con el Director del hospital, no la dejaron pasar, nada más hicieron un escrito y de ahí no pasó y porqué, porque somos de escasos recursos”.