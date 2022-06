Diputado Porras llama “hipócritas” a la oposición

El mensaje que emitirá la alianza Va por México que lo conforman diputados federales y senadores de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática sobre evitar legislar y aprobar iniciativas que sean parte del Partido de Regeneración Nacional (Morena) causó controversia a nivel nacional, generando un sin fin de reacciones; principalmente del mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, quien mencionó:

“Que no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, a la de Senado, nada más que no cobren, que pidan licencia”.

Alfredo Porras Domínguez, diputado federal por Baja California Sur, resaltó que las personas los eligieron para crear leyes, esa su principal misión y compromiso con la ciudadanía.

“A nosotros nos eligió el pueblo para hacer leyes, si no queremos hacer leyes estamos fallando en la voluntad soberana y popular. En ese sentido el presidente se refiere al incumpliento como legisladores, si vas a incumplir que tengan la decencia de no cobrar.”

El diputado de la banca de Morena, señaló que el no votar por una iniciativa en pro de las familias esta atentando contra la integridad de la ciudadanía, y señaló de hipócritas a los legisladores de la alianza Va por México que solo durante el periodo de campañas se acercan a la ciudadanía en busca del voto.

“Atentan contra la integridad de la ciudadanía, lo dice el artículo 4° constitucional, no votaron ellos; cero votos ayuda adultos mayores ¿Eso atenta contra la ciudadanía? No votaron; cero votas becas para jóvenes ¿Atenta contra la ciudadanía? y no votaron a favor de la ayuda para personas con capacidades diferentes. Que buenos son para no perjudicar a la ciudadanía. En sus campañas había espectaculares con fotos con adultos mayores dónde decía: “Ayudaremos a los adultos mayores”, la hipocresía no tiene límites en ellos.”