Confirmado: Porsche y Audi entrarán a la F1

Lo que ya se escuchaba como un rumor, se confirma hoy como uno de los cambios más emocionantes y jugosos en la Fórmula 1, las míticas marcas de Porsche y Audi confirman su entrada a las filas del automovilismo con más adrenalina. Herbert Diess, el presidente ejecutivo de Volkswagen, adelantó que el grupo automotriz está dentro.

Esta mañana se confirma lo que a todas luces ya se veía venir: la entrada de Porsche y Audi. Este cambio se llevará a cabo en 2026. El proyecto se estuvo fraguando durante mucho tiempo; aunque las dudas eran más sobre cómo participarían estos gigantes automotrices; hoy el CEO confirma que ambas marcas serán parte de los motoristas.

Herbert Diess comentó para los medios y despejó algunas dudas sobre el nuevo trato con la Fórmula 1:

“Volkswagen no entra a la Fórmula 1. No es una marca idónea para ello y no participará”, señaló de inmediato el consejero delegado del Grupo VW. “Pero puedo decir esto: nuestras marcas premium ya han decidido ingresar a la Fórmula 1 con nuestro apoyo. En cuanto a Porsche, el proyecto ya es relativamente concreto. Para Audi, todavía no tanto”.