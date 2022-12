Fiestas y posadas cobran interés entre cabeños este diciembre

Ahora que inicia la temporada decembrina, el equipo de CPS Noticias salió a las calles para realizar un sondeo y conocer la opinión de la ciudadanía respecto a cómo festejan las posadas y qué platillos preparan.

En la colonia Centro, para ser más exactos, en la plaza Jose Antonio Mijares, conversamos con Gilberto, un estudiante que nos compartió lo importante que son para él las posadas y como las festeja.

“Bueno, pues en mi casa mayormente las posadas se festejan. Es que vamos a las casa de nuestros amigos, es un poco de todo, fiesta, diversión, comemos carne asada y ese tipo de cosas que no son tan formales, ¡el chiste es convivir! Es una convivencia sana, a veces se descontrola y es una forma de reunirse, pasarla a gusto y disfrutar; independiente de las cosas que hayan pasado, es una forma bastante bonita de olvidarse de todo por una noche, ser felices y disfrutar”.

Sin embargo, no todo son risas y diversión. La señora Yessenia nos compartió que a veces no es necesario ir a las posadas, pues en lo personal, no suele interesarse por los festejos en grande, ya que prefiere estar con su familia.

“Una convivencia con nuestros compañeros de trabajo, no pues, me invitaron pero no creo poder ir. Tengo a mis hijos y se quedan solos”.

Igual que la señora Yessenia, Marcelo Robledo compartió la opinión sobre el no interesarse en este tipo de eventos.

“Últimamente no estado en una posada, pero al parecer, me invitaron alguna, me daria gusto participar en ella. No me lo permite ahora el momento”.

Este festejo es muy representativo para los mexicanos y nos llega para liberarnos del estrés, de las cargas de trabajo que se tuvieron en todo el año, cae de sorpresa y en buen momento para que e trabajadores y familiares se reúnan, en un ámbito menos formal que podría ser el día de navidad e incluso el año nuevo.