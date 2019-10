Posponen para el jueves sesión del Congreso del Estado sobre Ley de Movilidad, tras enfrentamientos entre transportistas y antimotines

La Paz.- Por falta de Quórum, pospusieron para el próximo jueves 24 de Octubre la Sesión del Congreso del Estado en donde darían lectura al dictamen de la Ley de Movilidad.

Pasadas las 12:00 horas, aún no había iniciado la Sesión , donde se daría lectura al dictamen de la Ley de Movilidad; la razón es que no hubo quórum legal, es decir, sólo hay diez diputados y diputadas en la Sala de Sesiones, cuando se requieren de 11. Los diputados de Morena, Milena Quiroga Romero, Homero González Medrano, Marcelo Armenta, Petra Juárez Maceda, Rosalba Rodríguez López, Humberto Arce Cordero; así como Soledad Saldaña Bañalez (PES), y Carlos José Van Wormer Ruiz, Sandra Moreno Vázquez y Héctor Ortega Pillado no acudieron a la sesión.

Cabe recordar, que desde muy temprano, el Congreso del Estado se vio rodeado por integrantes del gremio de transportistas quienes mantuvieron presión para que la iniciativa de la Ley de Movilidad no se apruebe. Para ello, previo a la sesión del Congreso del Estado, cientos de transportistas armaron zafarrancho y se enfrentaron contra policías antimotines, quienes no permitieron el ingreso de los inconformes al recinto del Congreso.