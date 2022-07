Condusef advierte que apps de préstamos son un fraude

Recientemente la organización de información tecnológica, Rest of World, dio a conocer que en el país hay un registro de al menos 94 apps de préstamos exprés fraudulentas que utilizan métodos de extorsión e intimidación para cobrar altísimos intereses, una de ellas es Súper Peso.

Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado Jiménez, dijo que en realidad se trata de grupos delincuenciales que migraron a las plataformas digitales que utilizan el método conocido como “gota a gota” para cometer estafas.

La organización mundial de tecnología, destacó que 35 de estas aplicaciones están disponibles en la Play Store de Android. La extorsión comienza cuando aceptas los términos y condiciones de la app y accedes a toda la información que tienes en tu dispositivo móvil; después de darte el préstamo comienza la intimidación, hablan a tus contactos, editan las fotografías para chantajearte, entre otras prácticas.

“En primer lugar es un asunto que no tiene que ver ni con las atribuciones ni facultades de la Condusef ni de Profeco, son grupos delictivos, ósea no tenemos atribuciones nosotros, y lo que le pedimos a la gente es que tengan mucho cuidado, no todo lo que aparece en internet brilla y es oro, hay muchas cosas buenas en internet, pero también hay altísimos riesgos en internet y este es uno de los esquemas de alto riesgo que existen en el internet”, aclaró.