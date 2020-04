Precio de tortilla debe ser máximo de $15.50 por kilo: Profeco

Foto: Milenio

México (Milenio).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) afirmó que el precio promedio del kilo de tortilla en el país debe ser de 15.50 pesos, por lo que resaltó que no hay pretexto para que las tortillerías intenten vender por arriba del precio estándar en medio de la crisis por coronavirus.

En un comunicado, el titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla, señaló que existe un abasto garantizado de maíz blanco y que no hay un incremento de precios del principal mayorista de harina de maíz nixtamalizado, Maseca.

“No estamos jugando, lo hacemos con la ley en la mano y no vamos a permitir abusos; seamos solidarios, eso es lo que ocupa a México, que seamos solidarios, no abusivos. En consecuencia, no hay pretexto para los más de 25 mil tortilleros en el país para no respetar el precio promedio de 15.50 pesos por kilogramo máximo”, aseveró.