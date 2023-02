Precio del huevo en Los Cabos aumento 30%

El precio del huevo ha incrementado en Los Cabos y en gran parte del país, fue por ello que CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos realizó un sondeo entre los vendedores y compradores del Mercado Alberto Aramburo y así conocer su perspectiva sobre el incremento de precios.

Manuel Osuna, propietario del negocio Carnicería Dos Árboles, ubicado en el mercado municipal, detalló sobre los nuevos precios del huevo y las estrategias que realizan para que los clientes no se sientan afectados por el nuevo incremento.

“Mira hijo, lo que nosotros hacemos para protegernos de la alza y todo eso es comprar huevo en cantidades grandes para tener los mismos precios y eso nos da los mismos resultados. Ha habido incremento, pero nosotros hemos sabido manejarlo para no castigar al cliente. Ahorita tenemos el huevo al mismo precio que el año pasado, a 98 la cartera, y es huevo grande. De hecho, la cartera estaba en 95 y nosotros le incrementamos tres pesos, pero es porque adquirimos huevos al mayoreo y no aumentó tanto con nosotros”.

De acuerdo a comerciantes, el precio promedio del huevo ha aumentado en un 30% en los últimos tres meses, lo que ha generado preocupación entre el gremio. Expresaron que dicha alza, ha sido causada por una combinación de factores como el aumento de los costos de producción, la escasez de materiales y la demanda creciente.

“Un huevo está en cuatro pesos, pero la cartera vale más de 100 pesos. Anteriormente, la cartera estaba entre 70 u 80 pesos. Día con día, todos los precios van subiendo y el sueldo no sube. ¿A dónde vamos a parar con toda esta situación? No compre huevo ahora a ver si bajan el precio y que se unan a la causa y no compren huevo. Yo por lo mismo no he comprado, está muy caro.”