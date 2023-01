El pago del predial tendrá un 20% de descuento este mes

Cada año se realiza el pago del predial, por ello, el equipo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos salió en busca de la comunidad que se encuentra en el Mercado Municipal “Alberto Alvarado” en San José del Cabo para conocer si la gente ya pagó el predial o si aprovecharán las ofertas de pago que brinda actualmente el gobierno del estado.

Armando Osuna, comerciante de Los Cabos, comentó a este medio periodístico que él siempre está al corriente con los pagos anuales del predial, el cual realiza al final del mes. Sin embargo, pese a la promoción que ofrece el gobierno, aún no ha liquidado esa deuda.

Sin embargo, por diversas circunstancias, a muchas personas se les complica hacer este tipo de transacciones, como es el caso de José García, a quién la edad le impide moverse hasta el lugar de pago.

“Tocado el tema del predial, mi hija paga. No se si ya pagó o va a pagar, pues entonces, como le digo, no se si ya pagó”.

El pago del predial tendrá un 20% de descuento en el mes de enero, mientras que en febrero tendrá el 15% y así irá disminuyendo hasta abril, cuando sea del 5%. De ahí no habrá descuento de ningún pago de este tipo, hasta el 2024.

Para realizar el pago del predial en Cabos San Lucas la ciudadanía podrá acudir a la Plaza Krystal en la calle San Antonio, colonia Arcos del Sol, a un costado de Chedraui, en un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm. También en la Plaza Tamaral ubicada sobre el Bvrd. Lázaro Cárdenas en el número 7073, ampliación Juárez, de lunes a sábados, de 10:00 am a 2:00 pm. En las oficinas de Tránsito Municipal localizadas en la carretera en dirección a Todos Santos, de lunes a domingo de 08:00 am a 10:00 pm. O bien en el Pabellón Cultural de la República, Paseo de La Marina, colonia centro de lunes a viernes,8:00 am a 3:00 pm. Finalmente en la Delegación de CSL ubicada en la Calle Camino al Faro Viejo de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm, este último el número de atención a la población es el siguiente 624-146-76-00.

Mientras que para San Jose del Cabo se ubican Palacio Municipal de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde; el número de atención es el siguiente 624-730-7591.