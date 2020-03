Preferimos apostarle a la prevención; no queremos más niños quemados destacan Bomberos de CSL

Cabo San Lucas.-Fue a través de las redes sociales que Bomberos de Cabo San Lucas han dado a conocer la importancia de la prevención, al destacar la historia de un menor que sufrió quemaduras de 2do y 3er grado, y que gracias a la ayuda inmediata por parte de médicos y el trasladado a Estados Unidos para su atención, hoy se encuentra en recuperación.

‘’Hace unas semanas Fabián se quemó en la cocina de su casa con agua hirviendo, sufriendo lesiones de 2do y 3er grado en su cuerpo, afortunadamente recibió ayuda inmediata por parte de médicos y fue trasladado a Estados Unidos para su atención. Hace días nos contactó la Maestra, directora y jefa del Sector Preescolar en Cabo San Lucas, donde asiste Fabián y llevamos a cabo el plan junto a su mamá, y consistió en nombrarlo Bombero Preventivo integrante del equipo de Educación Preventiva del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, así como buscar el apoyo psicológico para él, para su familia y ambiente escolar, nos da mucho gusto poder ayudarlo y que sea embajador de la prevención en su comunidad’’. Señala en un escrito el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas.

Reiteran los Bomberos que es importante continuar trabajando en la prevención y que no haya niños que puedan sufrir quemaduras.

‘’Fuimos en 3 unidades de Bomberos a recoger al menor Fabián a su casa para llevarlo al preescolar, platicamos con sus compañeros acerca de la prevención de incendios en el hogar y estuvimos junto a Fabián, apoyándolo como se apoyan los Bomberos, no nos gustaría seguir repitiendo estas acciones, preferimos apostarle a la prevención, no queremos más niños quemados, necesitamos sensibilizarnos, ser una comunidad preventiva, “Por un México sin víctimas de fuego”.