Fundación Yves Rocher premia a Graciela Tiburcio con el galardón “Tierra de Mujeres”

El pasado miércoles 27 de abril, la Fundación Yves Rocher efectuó la 7ma ceremonia nacional del premio “Tierra de Mujeres”, en donde Graciela Tiburcio Pinto, licenciada en biología e integrante de la Red para la Protección de la Tortuga Marina fue merecedora al tercer lugar.

Al respecto Liliana Rodríguez, directora general de Yves Rocher México se dijo muy contenta de poder reconocer el trabajo de mujeres mexicanas que actúan a favor del planeta.

La ceremonia, misma que se desarrolló en la residencia oficial de la Embajada de Francia, premió a tres mujeres mexicanas por sus grandes proyectos de conservación, entre ellas a la sudcaliforniana Graciela Tiburcio Pinto quien fue acreedora del 3er lugar por su trabajo de conservación de la vida silvestre; el 2do lugar fue para Michelle Farfán Gutiérrez de Guanajuato, por el combate y prevención de incendios forestales; en tanto que el 1er lugar fue para Elsy Cabrera de Chiapas, por el cuidado de psitácidos como lo son loros, guacamayas, pericos y cotorras.

Durante su intervención la licenciada en biología Tiburcio Pinto dijo, “siempre he creído que la conservación debe de ser un trabajo de todos, no es trabajo del gobierno, no es trabajo de los ecologistas, no es trabajo de los científicos, entonces es un trabajo de todos, hemos logrado a través de 26 años un programa en el cual actualmente está involucrado los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación, de investigación, voluntarios, mujeres, hombres, niños, niñas, discapacitados”.