Premiaron videos ganadores del concurso “Basta a la violencia digital o virtual en contra de la mujer 2020”

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.- Se premiaron los videos ganadores del concurso “Basta a la violencia digital o virtual en contra de la mujer 2020”.

El primer lugar fue para el video “Desatados” de Tomás Plascencia, el segundo lugar para “Ponte en sus Zapatos” de Valeria Salazar y tercer lugar “Estamos a Tiempo” de Leslie Castro.

Del mismo modo se entregaron menciones honoríficas a los siguientes participantes “El Pack” de Armando Meza, “Ayuda” de Daniel Rochín, “Conexión Ajena” de Dalne Iván y Kiryat Maldonado.

Previo a la premiación, Jesús Imelda Montaño Verduzco, directora general del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, recordó a todos los jóvenes y en general a toda la ciudadanía la importancia de reflexionar sobre la violencia de género y en especial sobre la violencia digital para poder erradicarla.

“Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de selección, tenemos derecho a que todos lo minutos de nuestra vida sean de felicidad y de amor, estas palabras son una clara invitación a reflexionar en esos momentos de humillación, de dolor y silencio por ser objeto de cualquier tipo de violencia, hoy la violencia digital o virtual, la gente que estamos aquí somos parte de una génesis, de una nueva conciencia de respeto, empatía, amor por el prójimo y en especial por las mujeres que somos tu y yo”, manifestó.

Así mismo, Chirista Robinson, representante de Defensoras Digitales BCS y parte del jurado calificador, enfatizó que más allá de la producción, este concurso tenía un objetivo claro que se logró cumplir con el talento de los jóvenes, el de poder alzar la voz sobre las problemáticas que aquejan a todos y en especial a las mujeres.

“Más allá de la calidad de la producción o del premio que puedan recibir, es lo que plasmas ahí, que ya no se queden calladas o callados, y que esto los motive a que a través de estos medios u otros nos sigan diciendo qué es lo que les aqueja y que ellas no vuelvan a guardar silencio sobre estas problemáticas que nos suceden todos los días, especialmente a las mujeres”, expresó.

Así mismo el doctor Rubén Olachea y jurado calificador del concurso, reconoció que estos trabajos ayudan a crear conciencia y que los índices de violencia se puedan disminuir.

“Es difícil no reconocer la ceguera cuando uno siempre ha sido ciego, por eso este evento en particular y los que vienen definitivamente están creando conciencia para que los índices de violencia innecesaria hacia la mujer disminuyan y claro la esperanza de que terminen”, declaró.

Cabe señalar que este primer concurso de video se realizó este 25 de febrero como parte de la campaña naranja del Día Internacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que se conmemora el día 25 de cada mes, con el fin de concientizar sobre la violencia digital hacia las mujeres, a cargo del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres y el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud.