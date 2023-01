Premios BAFTA 2023 nómina en 3 categorías a “Pinocho” de Guillermo del Toro

Los premios BAFTA EE 2023 incluyó este jueves a su lista de candidatos a “Pinocho” de Guillermo del Toro en tres categorías: mejor cine de animación, mejor banda sonora a cargo de Alexandre Desplat y mejor diseño de producción.

A la lista también se sumaron la actriz hispanocubana Ana de Armas en la categoría de mejor actriz por “Argentina, 1985” este filme también fue considerado en la categoría de mejor película de no habla inglesa.

De Armas, competirá en esa categoría junto con Cate Blanchett (“Tár”), Viola Davis (“The Woman King”/ “La mujer rey”), Danielle Deadwyler (“Till”/ “Till – El crimen que lo cambió todo”), Emma Thompson (“Good luck to you, Leo Grande”) y Michelle Williams (“The Fabelmans”/ “Los Fabelman”).

En la categoría a mejor filme extranjero, “Argentina, 1985“, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, aspira al galardón junto con “All Quiet on the Western Front” (“Sin novedad en el frente”), “Corsage” (“La emperatriz rebelde”), “Decision to Leave” y “The Quiet Girl”.

Lastimosamente, en esa misma categoría, se quedó fuera la cinta “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades“, del mexicano Alejandro Iñárritu, que narra la crisis existencial a la que se enfrenta un periodista y documentalista mexicano al regresar a su país.

En la categoría de animación, la cinta méxico-estadounidense “Pinocho de Guillermo del Toro” competirá con “Marcel The Shell With Shoes On”, de Dean Fleisher Camp, “Puss In Boots: The Last Wishe” (“El gato con botas: El último deseo”), de Joel Crawford, y “Turning Red” (“Red”), de Domee Shi.

No obstante, la película alemana “All Quiet On The Western Front” (“Sin novedad en el frente”) se convirtió en el filme en lengua extranjera con mayor número de nominaciones al postularse en 14 categorías entre ellos: mejor actor de reparto, mejor película, mejor director, guión adaptado, diseño de vestuario, y banda sonara, por mencionar.

Los premios de cine BAFTA EE 2023, que celebra lo mejor del cine, se llevarán a cabo el domingo 19 de febrero y se transmitirán a las 7 p. m. en BBC One y BBC iPlayer para todo el mundo.