Premios Emmy 2022: Ganadores, sorpresas y más

Este lunes se llevó a cabo la 74 entrega de los Premios Emmy, evento que reconoce a lo mejor de la televisión en distintos géneros y el cual en esta ocasión contó con Kenan Thompson como host principal.

HBO llegó a esta edición encabezando las nominaciones con un total de 140, detrás suyo se encontraba Netflix con 105 y unos cuantos escalones más abajo, otras plataformas de streaming como: Hulu (58), Apple TV (51), Prime Video (30), Disney+ (30) y Paramount (11).

Sin duda alguna, The White Lotus y Succesion se llevaron la noche al conseguir múltiples premios, llevándose categorías individuales como: Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada (Murray Bartlett – The White Lotus), Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada (Jennifer Coolidge – The White Lotus), Mejor Guión en Serie Limitada (Mike White – The White Lotus), Mejor Dirección en Serie Limitada (Mike White – The White Lotus), Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama (Matthew Macfadyen – Succession), Mejor Dirección en Serie de Drama (Mark Mylod – Succession); así como galardones en conjunto como: Mejor Serie Dramática (Succession) y Mejor Serie Limitada (The White Lotus).

Otra de las producciones que brilló fue Ted Lasso en la categoría de Comedia, llevándose los premios a Mejor Dirección (MJ Delaney) y Mejor Actor de Reparto (Brett Goldstein).

Mención especial para Zendaya, quien consiguió su segundo Emmy como Mejor Actriz en Serie de Drama, nuevamente por su papel de Rue en Euphoria. Cabe mencionar que la nacida Oakland, California, protagonizó uno de los momentos más virales de la gala, luego de que Kenan Thompson hiciera referencia a la reciente polémica sobre las parejas de Leonardo DiCaprio, comentando que Zendaya tiene una edad (26) en la que puede interpretar a una estudiante, pero no puede tener una relación con el famoso actor.

“Zendaya cumplió 26 la semana pasada. Los 26 son una edad muy rara en Hollywood…eres muy vieja para salir con Leonardo DiCaprio”pic.twitter.com/859AXul3Yt — Zendaya Argentina (@Zendaya_AR) September 13, 2022

Fans defienden Better Call Saul

Better Call Saul no logró llevarse ninguna estatuilla, esto a pesar de las nominaciones de Bob Odenkirk, Rhea Seehorn y la serie en general, pero sin duda esta producción se consagró como la auténtica “campeona sin corona”, ya que sus fans y los espectadores de la TV recriminaron que este proyecto no consiguiera ningún premio, a pesar de la gran actuación y calidad visual en cada uno de sus capítulos.

En redes sociales los seguidores del programa hicieron ver su descontento ante esta situación, acusando “robo” y “fraude” en la entrega. Así mismo, expresaron su cariño por la serie y los actores que participaron en ella.

Para todos tu ganaste el Emmy a Mejor Actor por Better Call Saul Bob Odenkirk 🤍 pic.twitter.com/UpTp3Zdt5p — mauricio (@mauricio_frg) September 13, 2022

Rhea Seehorn se ganó todo el reconocimiento que existe en el mundo por su papel de Kim Wexler en Better Call Saul. A los Emmy’s les gusta cagarla y pues no le dieron su premio, da igual, ella es la súper reina de la televisión actualmente. Nada mas que respeto y admiración.🔥🙌🏽😍 pic.twitter.com/gPUP4tVXiJ — Sebastián Vallejo (@Tanagrinos) September 13, 2022

Better Call Saul se va sin ningún premio esta noche 💔 Ha perdido su último categoría, Mejor Serie de Drama 2022. Aquí la recopilación de los 63 episodios en 63 clips. Como para sufrir viendo arte. #Emmyspic.twitter.com/GZb1w7gEhd — Carla ❁ (@shannonlada) September 13, 2022

Por último, aquí una lista con todos los ganadores de los Emmy 2022: