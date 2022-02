Premios Razzie para lo peorcito del cine, por acá las nominaciones

Si creías que los únicos reconocimientos que se otorgan son por destacar y ser los mejores en todo, te equivocas. También ya se ha popularizado darle un lugarcito especial a lo más feo y, por qué no, darle un premio o distinción. Para ello, los premios Razzie están que se pintan solos.

Con los preparativos de la entrega de los Óscar, se activa el reloj de una bomba de nominaciones y categorías para premiar lo más destacado en el mundo cinematográfico. A la vez, hay espacio para votar o conocer lo peor del año, en el mundo del cine: los premios Razzie, que año con año anuncian sus nominaciones el día anterior al que se dan a conocer las de los premios Óscar.

A diferencia de los Golden Globes, BAFTA o Critic Awards, obtener una nominación o el premio a los Razzie, no debe poner de buenas a ningún actor o director que obtiene un reconocimiento con lo peor del 2021. Aun así, con lo cruel que suene, la audiencia considera (consideramos) que es una celebración bastante divertida; porque películas malas y personajes “chafas”, a los que no se les cree ni una palabra, siempre han existido.

Te puede interesar: Premios Oscar 2022: conoce a los nominados

En fin, para los escépticos, que no creen en los premios donde se condecora a lo mejor del cine, los premios Razzie parecen suplir esa necesidad de decir que, también, el mundo cinematográfico está lleno de inconsistencias y de pésimas actuaciones. Este año no es la excepción, pues los Premios Razzie incluyeron una categoría que parece celebrar las peores actuaciones de Bruce Willis.

Con esta nueva categoría se elegirá, de las 8 producciones que hizo Willis, a una como la peor; así qué… de que se le entrega un premio, se le entrega. Las demás nominaciones están centradas en personajes secundarios que no convencieron a nadie: aquí te decimos quiénes son, para que también vayas preparando tu quiniela.

Peor película

“The Woman in the Window”

“Diana the Musical”

“Karen”

“Infinite”

“Space Jam: A New Legacy”



Peor actor

Scott Eastwood, “Dangerous”

Roe Hartrampf , “Diana the Musical”

LeBron James, “Space Jam: A New Legacy”

Ben Platt, “Dear Evan Hansen”

Mark Wahlberg, “Infinite”

Peor actriz

Amy Adams, “The Woman in the Window”

Jeanna de Waal, “Diana the Musical”

Megan Fox, “Midnight in the Switchgrass”

Taryn Manning, “Karen”

Ruby Rose, “Vanquish”

Peor actriz en un papel secundario

Amy Adams, “Dear Evan Hansen”

Sophie Cookson, “Infinite”

Erin Davie (como Camilla), “Diana the Musical”

Judy Kaye (como Queen Elizabeth y Barbara Cartland), “Diana the Musical”

Taryn Manning, “Every Last One of Them”

Peor actor en un papel secundario

Ben Affleck, “The Last Duel”

Nick Cannon, “The Misfits”

Mel Gibson, “Dangerous”

Gareth Keegan (como James Hewitt, the Muscle-Bound Horse Trainer), “Diana the Musical”

Jared Leto, “House of Gucci”

Los premios fueron creados originalmente por el director John Wilsonen, en los años 80, con lo que buscaba hacer una crítica para los premios Óscar, Globo de Oro y BAFTA, y divertirse un poco con títulos que brillaron por su poca calidad.

Este año se celebra la ceremonia 42°, que se llevará a cabo el 26 de marzo en Los Ángeles; el Oscar 2022 se entrega un día después.