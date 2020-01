Preocupa a desarrolladores turísticos que siga detenido el PDU de Los Cabos: Eduardo Sánchez Navarro Redo

San José del Cabo.- Uno de los aspectos que preocupa a los inversionistas y desarrolladores turísticos en el destino es que sigue detenida la aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos (PDU), porque si se observa la importante inversión que se ha estado realizando de cuartos hoteleros, lo que se debe cuidar es que no se vaya a perder el encanto de este polo turístico.

Así lo consideró Eduardo Sánchez Navarro Redo, presidente del Grupo Questro, quien dijo que es un error que siga detenida la actualización del Plan de Desarrollo Urbano.

Hizo mención que la gente que viene a esta región del país es por el encanto que tiene el lugar, pero “si nosotros masificamos o sobre construimos se empieza a perder el encanto y esto se frena teniendo un Plan de Desarrollo Urbano actualizado, con una visión de largo plazo que claramente busque preservar ese encanto. No quiere decir que no se puedan hacer nuevas inversiones, desde luego que se pueden hacer, pero tienen que ser las inversiones adecuadas que reúnan los requisitos para mantener ese encanto”, subrayó.

Abundó que el actual PDU por dar un ejemplo de que no está bien, es que no limita el número de cuartos en un hotel en terrenos que dan al mar, en cualquier lado del mundo hay dos limitantes, la de la altura de los hoteles para cuidar el entorno y la otra el número de cuartos en función del tamaño del lugar donde se construye el hotel y esto hoy en día del PDU no lo atiende.

“Está en el proyecto de actualización y también la otra cosa que sucede es en la medida en que no se apruebe el nuevo documento, hoy en día el Cabildo está tomando decisiones de autorizaciones que están fuera de la actual plan, eso no debería de ser, se tiene uno que ceñir a lo que está planteado por especialistas y no dejar estas decisiones a un Cabildo que puede ser muy bueno pero que no tiene la especialidad ni los conocimientos ni la experiencia en general como para tomar decisiones de tal trascendencia”, planteó el inversionista y desarrollador turístico inmobiliario.

Por último, dijo que llama mucho la atención que no haya salido a consulta el documento, no se entiende, debería todo mundo estar interesado; va en contra que se haga actualización con las autorizaciones discrecionales, eso es lo que hay que evitar, que se den autorizaciones a discreción sin la profundidad.