Preocupa a sector empresarial alta concentración de gente en playas

Cabo San Lucas.- Luego de que se ha incrementando la presencia de bañistas en más del 30 por ciento del aforo permitido en la nueva normalidad, el presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez dijo que es muy importante que los ciudadanos obedezcan las instrucciones y señalamientos de la autoridad que ha tratado de disuadirlos, pero ya el número de gente que hay significa un riesgo para todos.

“El ciudadano tiene que estar consciente que se hace por el bien de ellos y ellos lo hagan por el bien de los demás; en este sentido el llamado a hacer conciencia, aprender a vivir con esta responsabilidad cada uno de nosotros como ciudadanos, no se nos puede estar arriando como niños chiquitos a todos repitiendo las cosas una y otra vez o que te tengan que multar o aplicar la ley o reglamento para hacerte entender que es incorrecto; tenemos que hacer conciencia, esa es la clave; la clave en este momento en esta ciudad y en cualquier sociedad que está aprendiendo a vivir con el Covid, es que tenemos que aprender a vivir con las reglas y con este virus y para eso tenemos que ser todos corresponsables”.

Si la gente no es corresponsable, abundó, va a haber contagios y afectaciones de salud y económicas.

Al preguntarle si han planteado el tema de la concentración de mucha gente en las playas a las autoridades, respondió que así se hizo en la reunión de trabajo del viernes pasado.

La autoridad tiene un número de playas que están dando seguimiento, va haber vigilancia, Inspección Fiscal, Zofemat están afinando protocolos y operativos; pero insisto, ellos están haciendo su chamba, pero también la sociedad tiene que colaborar, no ser necios e irresponsables, es un asunto de concientización del ciudadano, de que colabore con esta situación”.