Preocupa al Colegio de Médicos de BCS los casos de hepatitis aguda en menores de edad

El 3 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 228 casos de hepatitis en niños menores de 12 años, hasta el momento 3 menores han fallecido. Este brote ha afectado a 20 países en América latina. De acuerdo con las autoridades de salud el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) informó que hasta el momento no se ha identificado la etiología de los casos; sin embargo, el adenovirus es la hipótesis más estudiada, la cual ocasiona los cuadros de Hepatitis aguda grave de etiología desconocida.

De acuerdo con el médico José Efraín Torres Valdos, Vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur, la preocupación radica en que los casos de hepatitis no son comunes, y no tienen relación a los casos de hepatitis a, b y c; por lo que áreas médicas se encuentran estudiando el caso, principalmente en el estado de Nuevo León, dónde se registraron los primeros casos.

“Este problema surgió el mes pasado, el 5 de abril del 2022. El Reino Unido envió un comunicado a la OMS sobre casos de hepatitis aguda en niños aguda grave severa. No está relacionada con los virus tradicionales como la hepatitis a, b y la hepatitis c; esto llamó mucho la atención de los médicos para encontrar en niños menores de 12 años y actualmente se extiende hasta los 16 años con casos de inflamación del hígado.”

Los pacientes que contraen la enfermedad han manifestado síntomas gastrointestinales previos que incluyen: dolor abdominal, diarrea y vómito. Para poder detectar si el menor padece hepatitis es necesario realizar un estudio de sangre para poder evaluar la condición del hígado, principal órgano afectado por la enfermedad.

“Los síntomas realmente inespecíficos: dolor abdominal, náuseas, vómito y al realizar estudios serológicos de sangre, encontramos las pruebas de funcionamiento hepático para evaluar el estado del hígado, con niveles arriba de diez veces lo normal. Así es como estamos monitoreando el paso de la hepatitis aguda en niños y sobre todo descartar que no sea por otro virus e infección.”

Hasta el momento el 10% de los casos de hepatitis que se han presentado, están relacionados al Covid-19, por este motivo el Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur, piden que los menores sean vacunados, para así protegerlos contra un posible infección. En ese mismo sentido, José Efraín menciona que los niños deben aplicar todas las medidas de bioseguridad para evitar un posible contagio.

“Hasta un 10% de los casos está relacionada con el Covid-19 o de la inflamación de la que llamamos Síndrome Inflamatoria Sostenible y posiblemente a la inflamación que existe en los primeros 40 días que denominamos Covid lago. Entonces si está asociado, no es la mayoría de los casos, solo el 10%. Si está muy relacionado, por eso los médicos del Colegio de Médicos Mexicanos de la sección colegiada La Paz, insiste en la vacunación a menores de edad. Si bien es cierto no tenemos la letalidad, si observamos casos como la hepatitis.”

Hasta el momento, no se han reportado más casos de hepatitis en el país, sobre todo no se ha dado detalles de las acciones que se van a llevar a cabo para proteger a los niños de esta nueva enfermedad que se está analizando si está relacionada directamente al Covid-19, tampoco se ha comenzado con la vacunación para niños menores de 12 años.