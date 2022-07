Preocupa que viruela del mono llegue a BCS vía Los Cabos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la denominada viruela del mono o viruela símica una emergencia de salud pública de interés internacional. Fue en este sentido que la Secretaría de Salud publicó un segundo aviso epidemiológico sobre la viruela del mono y activó un portal de internet con el objetivo de brindar información a la población sobre los síntomas y medidas preventivas.

Sin embargo, la asociación civil en defensa de los derechos humanos Aliadxs realizó un llamado ante la Secretaría de Salud de Baja California Sur ya que las medidas ante esta emergencia de salud es insuficiente, es así como el director de estrategia de Aliadxs A.C. Isaac Pérez en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos expresó que si bien hay difusión respecto a la emergencia de salud no es suficiente, sobre todo entre las parejas del mismo sexo (hombres) debido a que son los más vulnerables.

Es así como organizaciones en beneficio de las comunidades LGBT expresan que las postura de autoridades a nivel estatal y local simplemente han sido posturas pasivas pues refieren que se le ha indicado que en caso de presentar síntomas serán las instancias de epidemiología quienes darán un seguimiento a cada uno de los casos presentados.

Es importante recalcar que Los Cabos es uno de los principales destinos turísticos del país por lo que la llegada de turistas internacionales y nacionales se reúnan en un mismo sitio y que puede provocar que se produzcan los primero casos de viruela del mono así lo expresa Isaac Pérez.

“Nosotros que trabajamos desde Los Cabos entendemos que esta es una ciudad turística que está profundamente conectada con otras comunidades somos una puerta de entrada para turistas de varios países y además nuestra población local viene en su mayoría de otros Estados y entre ellos Estados que ya han tenido casos confirmados no tenemos duda de que no tardarán en registrase casos de la viruela aquí en el estado y eso por que la enfermedad tiene un período largo por que se transmite por contagios cercanos de varios tipos no solamente sexuales y puede esquivar este monitoreo epidemiológico que se está poniendo en el estado por lo mismo tenemos que atender a los grupos prioritarios que si donde se han dando la gran mayoría los casos es decir entre ellos las personas y los hombres en particular de la comunidad LGBT que estamos en mayor riesgo de exposición”.