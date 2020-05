“Preocupa saturación de planteles el próximo ciclo escolar” López Monje

San José del Cabo.– Adriana López Monje, presidente de la Asociación de Padres de Familia (APF) en Los Cabos manifestó su preocupación por la saturación que se preveé para el próximo ciclo escolar, esto luego que el Jefe de los Servicios Regionales de la SEP en Los Cabos señaló que esperan saturación derivado a que la contingencia sanitaria del Covid-19 también ha causado una crisis económica en las familias y muchos padres de familia ya no podrán solventar los gastos de escuelas privadas a sus hijos, por lo que señaló la falta la inversión en planteles:

“Los espacios en escuelas públicas sin importar la pandemia ya era un hecho, tenemos el doble turno saturado con unas condiciones nada deseables, por lo que durante años se ha solicitado que se invierta en planteles. Tenemos educación a tiempo completo por ley y no se invierte en nuevos planteles, no hay interés ni por parte del Ayuntamiento de entregar predios que pudieran ayudar a crear nuevos planteles ni por parte del Gobierno del Estado ni el federal, ningún orden de Gobierno que le invierta a la infraestructura educativa, la verdad estamos saturados por que no se le ha invertido en años a sabiendas de que este destino turístico va en crecimiento y con ello genera la llegada de más gente todos los años”.

Reiteró que por años la Asociación de Padres de Familia han exigido inversión en nuevos planteles, sin embargo dijo, hasta el momento no lo han hecho.

“Pese a que se espera una increíble saturación en este nuevo ciclo escolar no deben de dejar a ningún niño sin escuela, porque es un derecho que tienen los niños y jóvenes de este país, definitivamente será un gran problema para los padres de familia el próximo ciclo escolar y el Estado deberá resolverlo porque finalmente es una obligación de ellos, no es un favor sino una obligación del Estado otorgar los espacios educativos. Sin duda causa una doble preocupación para los padres de familia el próximo ciclo escolar por el propio sistema que se ha ido generando en el país, ya que el Estado cree que hace un favor a los padres de familia abriendo los espacios educativos y no es así, ya que es una obligación y como los padres no entienden que es un derecho y que si no hacen sacrificios no van a tener un espacio para sus hijos, cosa que no es así”.