Preocupación de ciudadanos por construcción de caseta de vigilancia en acceso a playa Palmilla; no se restringirá el acceso: Desarrollo Palmilla

San José del Cabo.– Derivado de los recientes reportes de ciudadanos donde se manifestó preocupación e incertidumbre a CPS Noticias, ante la obra en construcción de una caseta de vigilancia en la vialidad que da acceso a la playa pública Palmilla, Juan Antonio Aguilar, representante del condominio maestro Palmilla aclaró el desconcierto de la ciudadanía revelando que la construcción de la caseta de vigilancia y la ampliación de la vialidad de acceso a la playa pública que se encuentra en el desarrollo, es a fin de incrementar la seguridad de los visitantes del paraíso cabeño, destacando que no se pretende obstaculizar ni mucho menos restringir el libre acceso a la playa pública.

“Estas mejoras de seguridad de ninguna manera obstaculizan el acceso público a todas las personas que quiera visitar la playa de Palmilla, entendemos que es un patrimonio de los cabeños, nosotros formamos parte de la comunidad de Los Cabos y de ninguna manera estamos planeando obstruir o restringir el transito libre hacia la playa”

Las mejoras que se están realizando en el área constan una ampliación de los carriles para mejorar la seguridad, incluir cámaras de seguridad y un filtro de observación; pero se trata solamente de un carril de entrada y uno de salida, sin pretender un obstáculo ya que circulan más de 5 mil vehículos que transitan diariamente.

La comunidad del desarrollo de Palmilla esta consiente que la playa es patrimonio de los cabeños y lo que se está realizando particularmente efectuar mejoras en el área de balneario y efectuar las condiciones de seguridad no sólo de los residentes sino de los visitantes nacionales y extranjeros, indicó el representante del condominio maestro.

“Tenemos contemplado finalizar con estos trabajos en febrero del próximo año, estamos a la mitad en este momento, tratando de concluir con los trabajos de vialidades, la reubicación de algunas líneas de servicio que estaban en el área, pero creo que ya estamos concluyendo con eso en los próximos días, el trabajo de jardinería deberá estar concluyendo en los primeros meses del siguiente año”

Por último, Juan Antonio Aguilar reiteró que nadie se le negará el acceso; ya que no existirá ninguna barrera o portón alguno, sólo será monitoreo de seguridad y se contará con un tope para que los vehículos disminuyan su velocidad.