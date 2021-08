Escuelas se preparan para un regreso a clases escalonado

Desde que se dio a conocer, por el Gobierno Federal, que todas las escuelas abrirían sus puertas para que los alumnos pudiesen continuar con sus estudios de manera presencial, diversas instituciones se han dado a la tarea de adaptar su infraestructura e implementar protocolos para brindarle a jóvenes y niños un sano retorno a las aulas.

Así lo dio a conocer José Alfredo Carballo Ruiz, Vicerrector de una universidad privada, quien mencionó que su institución, ha trabajado de manera intensa para que las aulas cumplan con todo lo necesario para iniciar el ciclo escolar en cuanto las autoridades lo determinen e informó que el regreso a presenciales se dará de manera progresiva y escalonada con el fin de dar cumplimiento a los protocolos de sana distancia.

“Estamos preparados si la autoridad así nos pide un regreso a clases presenciales; por otro lado, como en las clases no puede haber aire acondicionado, no puede haber espacios cerrados totalmente, vamos a recibir solo a cierta cantidad de jóvenes de manera escalonada, con un aforo del 30%. Estamos viendo si para noviembre y diciembre se da el regreso, por el tema del calor, por qué los jóvenes no aguantaran en un área cerrada por las condiciones del clima en la ciudad”.

Explicó que en la institución no se contempló que los padres de familia firmaran un formato de corresponsabilidad, ya que la misma escuela es quien asume la responsabilidad de que quienes ingresen a las instalaciones estén libres de contagio por coronavirus, para esto, las personas que no cuenten con la vacuna contra Covid-19 no podrán ingresar a las aulas.

Así mismo el vicerrector mencionó que en caso de que algún alumno resulte portador del virus, se incorporará a presenciales una vez que presente una prueba Covid con resultado negativo y enfatizó que el regreso a clases presenciales se realizará progresivamente y de manera escalonada.

José Alfredo Carballo, detalló cuáles son las estrategias para un seguro retorno a clases presenciales, y adelantó que serán las materias prácticas con las que se estará regresando a las aulas con el fin de reducir la afluencia de alumnos en la institución.

“Solamente vamos a regresar a clases presenciales con las materias prácticas, con todo el protocolo de seguridad, desde que entra el alumno va a traer su credencial donde va a venir su número donde ya está vacunado, no habrá receso, ni cooperativa y se tendrá un personal fijo de un laboratorio para que realice pruebas COVID”.

Finalmente expresó que la institución se encuentra comprometida con el aprendizaje de sus alumnos, motivo por el cual se estarán realizando los preparativos necesarios para recibirlos en las aulas una, vez que las autoridades y las condiciones climáticas lo permitan.