Preparan remake en EU de “Rendez-vouz”

Sin haber estrenado comercialmente, pero ganadora en festivales internacionales de cine de género, la película mexicana Rendez-vous ha sido comprada para tener remake en EU.

Pablo Olmos Arrayales, director de la versión original, tendrá a su cargo la nueva apuesta que llevará por título Twisted y tendrá en uno de los roles protagónicos a Scotty Tovar (Empire y The mosquito coast) para filmarse en 2022 tentativamente en Los Ángeles.

La historia, un solo plano secuencia de 85 minutos, relata el encuentro entre un hombre y una mujer que se conocen en Internet y deciden una cita, llegando a una casa donde ocurren cosas raras.

“El contacto se dio desde principios de año, porque los productores vieron la cinta y lo inmersivo que resultaba para el público. No es una repetición como tal, porque será a color y me interesa ahí hacer uso del lenguaje de signos y símbolos, además de ponerlo en un barrio urbano que no sea el turístico”, dice Olmos Arrayales.

“Hablé con Scotty y a él le gustó la película, dijo que era de este cine independiente que se debe seguir haciendo, que le recordaba a ese de los 90”, agrega el realizador.

