Preparativos de alta coordinación para reactivar a Los Cabos, Alcaldesa

-En coordinación con todos los sectores, el Gobierno Municipal busca evitar la pérdida de empleos, señala Armida Castro Guzmán.

Los Cabos.– Independientemente de no contar con una fecha exacta para reactivar las actividades, existe el compromiso de los prestadores de servicios turísticos por trabajar en la elaboración de manuales de operación que garanticen el cumplimiento de las medidas que marca la Secretaría de Salud, así lo informó la alcaldesa del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Armida Castro Guzmán.

Lo anterior, luego de que el secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués anunciara que los fines de semana largos no se van a cancelar para apoyar la reactivación del sector tras la emergencia sanitaria por Covid-19, y por ende, evitar la pérdida de empleos.

En entrevista con el Heraldo de México, la primera edil cabeña señaló que respeta las medidas que marca el sector Salud para garantizar la seguridad de los turistas en el destino, un logro basado en la coordinación y buena comunicación entre todos los sectores de la población.

“Estamos trabajando para que todos los prestadores de servicios turísticos puedan estar en la capacitación constante del cuidado de permanecer con la sana distancia, para garantizar a quienes nos visitan, que su estancia será como siempre: una experiencia inolvidable”, destacó la servidora pública.

De igual forma hizo énfasis en los fines de semana largos, mismos que sin duda beneficiarán a que el turismo apueste por los destinos de playa, para lo que Los Cabos estará listo una vez que la contingencia haya pasado.

“Nosotros no tenemos una fecha de arranque, pero sí tenemos ya un manual de operación, un compromiso del sector empresarial, de los hoteleros y restauranteros para cumplir con las normas de trabajar en conjunto con Salud y con la supervisión permanente de Protección Civil”, concluyó.