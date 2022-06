Presentan denuncia formal contra el ex síndico municipal

En la sesión de Grupo Madrugadores de este 29 de junio la síndica municipal, Alondra Torres, informó que por omisión en diversos procesos ha emprendido una denuncia en contra del ex síndico municipal, Alejandro Fernández Briseño.

“Se interpuso una denuncia a quien resulte responsable, esto, primeramente por que no se dio forma a la entrega de recepción y por algunos otros temas. Respetuosa yo del proceso legal que esto podría llevar me voy a mantener apegada al 20, hasta que la autoridad y el encargado sea la Fiscalía o en su momento el juez determine”, resaltó.

En cuanto a los motivos de la denuncia manifestó que los temas son diversos, pero que son internos de la propia sindicatura que fueron omitidos, mismas que ella tiene que hacer ver o de lo contrario, estaría continuando con la cadena de omisión lo que la podría acarrear en un futuro alguna responsabilidad.

“Es por eso que sin ser en afán personal ni mucho menos, yo respeto mucho a todos y me mantengo respetuosa al trabajo de cada uno de ellos. Sin embargo, me encontré con ciertas omisiones, insisto, las cuales yo tengo que hacer ver a la autoridad correspondiente para que en su momento ellos hagan la investigación y determinen o no responsabilidad de estas omisiones”, manifestó.