Presenta Contraloría de BCS denuncias en contra de ex servidores públicos

El gobernador Víctor Castro Cosío dio a conocer las acciones que ha realizado la Contraloría General del Estado de Baja California Sur desde el inicio de su administración. Aseguró que desde que tomó posesión del cargo él y su equipo han luchado en contra de la corrupción.

“Prevenir, evitar y sancionar las prácticas corruptas forman parte de nuestras tareas del día a día. Nuestra convicción, en los principios de no mentir, no robar y no sancionar se reflejan en las acciones emprendidas por la Contraloría General del Estado”, expresó.