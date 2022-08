Presentan ante titulares DIF Los Cabos el “Mastógrafo de Multifrecuencia”

Con el objetivo de contribuir en el bienestar y salud de la ciudadanía cabeña, este viernes por la mañana, la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF de Los Cabos (SMDIF), Flora Aguilar de Leggs, en conjunto con la directora general del DIF, Perla Valles, sostuvo una reunión con un grupo de especialistas que presentaron ante las autoridades municipales un artefacto denominado “Mastógrafo de Multifrecuencia”, el cual fue desarrollado y fabricado en Rusia, no emite radiaciones y realiza el estudio sin dolor, dando los resultados en 10 minutos, por lo que en una jornada de 8 horas pueden realizarse hasta 50 análisis seguros y certeros.

Al respecto, la presidenta honoraria, Flora Aguilar de Leggs, explicó que el proyecto presentado por dicho grupo de especialistas, lo ve como una gran aporte para el XIV Ayuntamiento de Los Cabos, ya que permitirá realizar más mastografías de forma rápida y sin dolor alguno, asimismo será un método pertinente para la detección oportuna de los posibles casos de cáncer de mama en la población cabeña.

“Nos reunimos con un grupo de personas que traen un nueva tecnología de mastografía con un proceso sin dolor y sin radiación; la diputada Marbella González, es quien trae este proyecto. La intención de esta reunión es que el proyecto quede para el beneficio de la ciudadanía del municipio y darle seguimiento, ya que la mastografía que ofrece es con una nueva tecnología que no duele, no tiene radiaciones y se le puede hacer tanto a hombres como a mujeres de todas las edades; algo importante es que el proceso es con agua y energía, la batería es recargable y se puede llevar a la zona norte y comunidades donde no cuenten con energía eléctrica”, comentó la edil cabeña.