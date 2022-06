Presentan iniciativa parar dignificar a bomberos en BCS

En la sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, celebrada el pasado jueves 23 de junio, el diputado Rigoberto Mares Aguilar, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), propuso una iniciativa de reforma para que el Estado y los municipios asignen presupuestos suficientes para los Heroico Cuerpos de Bomberos de la Entidad, asegurando que estos cuente con las mejores instalaciones, unidades, equipamiento, así como el otorgamiento de seguro de vida, dada la naturaleza de sus labores.

Dicha iniciativa busca adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 35 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos para el Estado y Municipios de Baja California Sur, en pro para los integrantes de estaciones de bomberos de la entidad.

Mares Aguilar reconoce que la labor de los bomberos, la cual implica preparación, total entrega y disponibilidad inmediata para atender al llamado de la población ante múltiples emergencias, siniestros o desastres, los cuales afrontan con gran valentía, quien manifiesta lo siguiente:

“Desafortunadamente, a pesar de que todas y todos reconocemos la labor tan importante de los bomberos en la salva guarda de la vida y los bienes de la población, existe una deuda histórica en nuestro país hacia los cuerpos de bomberos, quienes, en su gran mayoría, operan en condiciones precarias. Equipo usado, donado o adquirido a precios bajos que perteneció a otras corporaciones, principalmente de Estados Unidos y Canadá”.

Agrega que en las condiciones en las que laboran los cuerpos de bomberos no es proporcional al gran trabajo que hacen por la comunidad, los cuales, en la mayoría de las ocasiones, tienen que cubrir sus necesidades con donaciones en especie, o de dinero, que resultan insuficientes.

También menciona que, varios municipios han asumido el pago de los salarios de sus cuerpos de bomberos, pero, no obstante, al no haber una regulación específica, sus salarios y condiciones varían con el cambio de administración, siendo lamentable que no cuenten con prestaciones como las que cuentan los demás trabajadores.

“Dada la vocación turística de nuestro estado, nuestros cuerpos de bomberos salvaguardan las vidas y los bienes no solo de la gente local, sino también de los visitantes nacionales y extranjeros que llegan a nuestros destinos turísticos, aunado a su labor cotidiana, no puede pasar por alto su constante intervención durante la pandemia, en el traslado de pacientes, en muchas situaciones con escasez de equipo de protección personal”.

Tras este discurso, el diputado del PAN busca que los bomberos del estado tengan mejores calidades y equipo para seguir con su ardua labor, y, por otro lado, dignificar y reconocer la labor de los vulcanos con el otorgamiento de prestaciones complementarias a su salario y un seguro de vida pese a la naturalidad de sus labores.

Esta iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Protección Civil y Ecología del Congreso del Estado, para su posterior análisis y dictamen, la cual en próximas sesiones será votada por todos los del pleno.