Presentan niños reacciones a la vacuna del Covid-19

Padres de familia han reportado que tras la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 sus hijos han presentado reacciones tales como dolor en el brazo, náuseas y fiebre. En este sentido, el coordinador de Enlace Institucional de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, José Luis Martín Urías Corrales, explicó que estos síntomas son comunes.

“Puede existir en el área de la vacunación en el brazo una reacción de dolor, puede presentar inflamación, puede presentar enrojecimiento, hinchazón y hasta sarpullido”, detalló. El dolor e inflamación en el brazo se pueden aliviar con fomentos de agua fría. Es importante no colocar ningún tipo de remedio casero en el punto de la inyección.

El doctor indicó que es necesario contactar a un profesional de la medicina para que sea él quien recete el medicamento que se le deberá administrar al menor.

“Esto se puede controlar de manera sintomática, me refiero a las molestias. En este caso pues viene siendo la administración bajo prescripción médica, no automedicarse, que es con paracetamol, ibuprofeno, que son medicamentos relativamente nobles para esa condición que se le pueden administrar a los menores de edad. No hay que administrar lo que es Aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, en los menores de edad”, puntualizó