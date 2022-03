Presentarán proyecto para la construcción de una perrera municipal

En torno al tema de la proliferación animal que existen en el municipio, Rogelio Tornero, primer regidor de Los Cabos, en exclusiva para CPS Noticias reveló que el proyecto técnico de la perrera que la pasada administración declaró tener listo, simplemente no lo encontraron, y aseguró que ya empezaron a trabajar en el tema para dar una solución real.

“Platique con el alcalde el tema de poder solicitar a Obras Públicas y a la Sindicatura un predio para que construyéramos una perrera. Hay muchos personas o asociaciones que tratan a los perros abandonados, los cuidan y luego los dan en adopción, entonces yo en una plática que he tenido con algunos de ellos me han solicitado también el tema de la perrera: Entonces platicando con el alcalde dijo que buscáramos la manera de hacer un proyecto para poder presentarlo en Cabildo”.

Ante ello, el primer regidor de Los Cabos destacó que actualmente se encuentran realizando un estudio para ver las necesidades qué se requieren para poder echar a andar el proyecto de la perrera y entonces sí erradicar el problema de las mascotas abandonadas.

No obstante, este medio le planteó que regidores de la pasada administración informaron que ya contaban con un proyecto técnico para una perrera, sin embargo, por la pandemia y por falta de recursos no se podía ejecutar, y ante ello Rogelio Tornero aseveró que simplemente no lo encontraron, pero aseguró que esta administración si tendrá un avance en el tema.

“La idea es que lo que metamos nosotros, que se concluya, no nada más dejarlo ahí a ver si chicle y pega, aquí es completarlo y que se den las cosas como se tienen que dar y buscar las instancias que tengamos que buscar, en su momento si hay un recurso propio, un recurso federal o un recurso del estado, aquí hay que incluir a todos para que se den las cosas”.

Tornero explicó que estará acudiendo a la síndica municipal para ver los posibles terrenos para el proyecto, no sin antes contar con un estudio que harán en conjunto con las asociaciones que conocen a profundidad el problema de abandono animal y así tener número real necesidad a atacar.

Para concluir, el primer regidor de la presente administración manifestó que la perrera municipal sin duda será un parteaguas en cuanto a que la ley de protección animal del estado de Baja California Sur, se aplique en Los Cabos a la letra, pues a través de ella el Ayuntamiento podrá tender el control tanto en el resguardo de los animales y poder castigar a quien los maltrata.