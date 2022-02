Presentarán nuevo proyecto para manejo de residuos sólidos

A casi dos semanas del incendio en el relleno sanitario de La Paz, el tema de la basura y las condiciones en las que se encuentran los basureros de todo el estado, continúa siendo preocupante, en este marco resalta que ya existen iniciativas de ley sobre el manejo integral de residuos sólidos, las cuales no tuvieron seguimiento en la legislatura pasada.

En este sentido, la diputada local, Gabriela Montoya Terrazas, dijo que en el próximo periodo ordinario del Congreso del Estado de Baja California Sur, presentarán un anteproyecto base para la ley anterior, que contempla la gestión de residuos enfocándose en educación ambiental y el trabajo coordinado de los órganos de gobierno.

“La problemática que tenemos en todo el estado es hacer una suma de esfuerzos con todos los municipios mediante el plan de desarrollo estatal y municipal, porque es muy importante hacerlo en acuerdo y en la misma sintonía con todos los niveles de gobierno”, sostuvo.

Los criterios serán para el manejo y disposición final de los residuos sólidos, distribución de competencias en materia de generación, manejo y disposición final de la basura, promover la reutilización y reciclado, impulsar el desarrollo de mercados para productos reciclados, y la aplicación de medidas de seguridad y sanciones.

Gabriela Montoya manifestó que “si nosotros nos vamos al fondo de este tema y no nada más lo manejamos superficialmente, como siempre se da, y realmente empezamos en ese marco de ley para que haya sanciones y revisiones de fondo, yo creo que podremos ir cambiando el chip de la ciudadanía”.

Como presidenta de la comisión de ecología, destacó que actualmente no sirve de nada impulsar programas de educación ambiental como la separación de basura si no hay suficientes camiones recolectores y los rellenos sanitarios no cumplen las normas ambientales.

“Considero que este problema es más fuerte en Los Cabos por el tipo de asentamientos irregulares que hay y la cantidad de gente que llega todos los días a establecerse en esas zonas y no cuentan con servicios públicos, por lo tanto ¿en dónde terminan tirando sus desechos? Pues en los arroyos y todo eso es arrastrado por las lluvias y va a dar al fondo del mar”, explicó la diputada.

Aunque la compra de unidades de recolección de basura y la adecuación de los rellenos sanitarios implica una importante suma de dinero, la diputada local señaló que los recursos se pueden conseguir y bajar de programas federales pero el mayor reto es tener políticas públicas que cumplan los gobiernos municipales y estatales, para llegar a los hogares sudcalifornianos y que se promueva la educación ambiental.