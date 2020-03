Preside Gobernador reunión del Consejo Estatal de Salud

La Paz.- Al encabezar la reunión del Comité de Seguridad en Salud, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, el gobernador Carlos Mendoza Davis reiteró una vez más el llamado a la ciudadanía para actuar de una manera responsable y solidaria, y sumarse al frente común que han establecido las instituciones de los Gobiernos federal, estatal y municipales para resarcir los efectos de la pandemia generada por el Covid-19 en Baja California Sur.Mendoza Davis, quien estuvo acompañado por la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán y por el secretario de Salud, Víctor George Flores, dijo que en Baja California Sur se toman decisiones de manera previsora para fortalecer la capacidad de respuesta y de esa manera proteger mejor la salud de las familias.

Con la presencia de autoridades de las instituciones que forman el sector salud, Mendoza Davis dijo que aunque la entidad se encuentra aún en la fase uno de la contingencia; es decir, la de importación de casos, el sector salud del estado define ya las acciones a seguir en las siguientes etapas.

En este sentido, el Comité Estatal de Seguridad en Salud tomó la determinación de elaborar un plan alterno de atención médica por Covid- 19 en Los Cabos, esto es la evaluación y designación de espacios extra hospitalarios que cuenten con instalaciones seguras y en condiciones sanitarias óptimas para atender, de ser necesario, a personas con enfermedades respiratorias.

Este esquema se utilizará en el caso de pacientes que no requieran de cuidados intensivos, indicó el Gobernador, al agregar que en Mulegé también se establecerá un plan médico alterno para fortalecer la atención en el municipio con mayor dispersión geográfica, y abundó que también se acordó hacer un estudio exhaustivo de camas de uso no hospitalario con que se cuenta en el sector, con el objetivo de ampliar el inventario.

En esta reunión el secretario de Salud, Víctor George Flores informó que este viernes incrementó a 10 el número de casos positivos por Covid-19, al confirmarse en La Paz, el resultado de dos pacientes masculinos, uno de 59 y otro de 73 años, quienes se encuentran en resguardo domiciliario, con sintomatología leve. Las personas no tienen antecedente de viaje al extranjero, pero sí contacto con personas que tuvieron una reciente permanencia en sitios con transmisión comunitaria de Covid-19.

El funcionario estatal señaló que como en los otros casos se procedió al resguardo domiciliario y al estudio de casos, a fin de establecer cercos sanitarios que reduzcan los riesgos de transmisión. Finalmente reiteró su llamado para que la población atienda las recomendaciones de sano distanciamiento, suspendan temporalmente las actividades no esenciales que generen concentración o movilización ciudadana y que sigan con toda responsabilidad las medidas de higiene preventivas.