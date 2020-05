1 de cada 5 negocios del sector comercio no podrá abrir en caso que la economía se reactive

Los Cabos.- 1 de cada 5 negocios del sector comercio no van a poder abrir de pronto en caso de que se comience a reactivar la economía en la localidad ante la contingencia que se vive por la pandemia del Covid-19 así lo destacó Ignacio Labandeira, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Los Cabos, por lo que urgió la reactivación de la economía en la localidad, en especial en el sector comercio, ya que dijo, las micro y medianas empresas no tienen tantas reservas para seguir cubriendo sus compromisos luego de alrededor de 60 días sin ingresos económicos:

“Yo creo que un mes más o dos no lo podría sostener los negocios, las ayudas para el sector no ha habido por parte de la federación, pero el municipio y el estado han hecho una excepción que al dar una prórroga y de alguna manera les han dado oxígeno a las empresas pero tenemos otro tipo de temas qué es la cuestión laboral como los arrendamientos, gastos fijos como se cubren los pagos de lo que son los servicios como electricidad y al no haber tenido flujo de efectivo en más de 60 días, le complica a cualquiera, las empresas sobretodo, las micro y pequeña empresas no tienen tanto músculo financiero como para sostenerse y tampoco las grandes porque ellas se basan normalmente en temas financieros que tienen que ver con líneas de crédito y financiamientos de instituciones bancarias y los compromisos hay que cumplirlos y el seguir alargando generaría que muchas empresas no pudieran volver a abrir, por lo que al menos en el sector comercio, 1 de cada 5 negocios no van a poder abrir de pronto”.