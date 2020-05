Prestadoras de servicios de belleza, sin trabajo y con cuentas por pagar

La Paz.- Desde hace alrededor de un mes que los negocios cerraron sus puertas, entre ellos quienes resultaron fuertemente afectados son aquellos que se dedican a prestar servicios de belleza, quienes cancelaron todas sus citas, se quedaron sin sustento y con cuentas por pagar.

Tal es el caso de Melissa González, quien se dedica a este giro y acató las medidas sanitarias, sin embargo, la paralización de su negocio ha generado incertidumbre, al mismo tiempo que los ahorros se agotan y los pagos de luz, impuestos y renta no se aplazan.

“Representa nostalgia, estrés, temor porque no sabes qué va a pasar con tu renta, la luz y el agua, también tenemos que pagar impuestos, porque estamos dadas de alta en Hacienda y todo eso sigue corriendo, y pues son momentos de frustración, de ver qué puedes hacer, a qué acuerdos puedes llegar, y cuánto tiempo te va a durar el dinero que tienes, aunque era dinero que tenías pensado para otras cosas”, expresó.

Señaló que las autoridades deberían dejar trabajar a estos negocios, siempre que cumplan con las debidas medidas sanitarias, ya que muchos de ellos no han sido beneficiados con los apoyos que se han otorgado desde el Gobierno federal y su condición es insostenible; además señaló que actualmente hay personas que siguen demandando servicios de belleza debido a que continúan trabajando.

Mencionó que esta situación afectó de una manera severa a quienes recién emprenden su negocio o tienen empleadas a su cargo.

“Sobre todo aquellas que habían invertido para abrir un negocio y se tuvieron que enfrentar a la triste realidad de cerrar; yo veo el caso de muchas amigas que se dedican a esto y que tienen empleadas, y pues tienen que pagarle el mínimo, ajustarse a la Ley, pero si no tienes un ingreso cómo vas a seguir pagando por meses, porque no sabemos cuándo vamos a abrir, no tenemos una idea de cuándo”, concluyó.