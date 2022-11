Prestadores de servicios se manifestarán mañana en CSL

El fin de semana circuló a través de diferentes redes sociales un mensaje donde se menciona que las autoridades pretenden cobrar tres dólares por cada turista que quiera visitar las playas que se encuentran en el Área Natural Protegida del Arco.

Prestadores de servicios convocaron a una manifestación en día de mañana en la marina de Cabo San Lucas, frente a las oficinas del Centro de Atención al Turista (Catac) a las 9 de la mañana. Dicha manifestación es para hacer un llamado a las autoridades que eviten aplicar dicho impuesto a los servicios que ofrecen.

En este contexto el presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Acuáticos del Médano, Raúl Olivares, comentó que este impuesto se ha buscado implementar desde hace 10 años; lo que no comprenden los propietarios de las embarcaciones turísticas, es en qué acciones de protección se va aplicar este recurso.

“Hace diez años se intentó cobrar, se paró esto en seco, la verdad no tiene claridad esto, aunque está publicado en el Diario Oficial. El cobro es de los menos, el problema es que realmente no se sabe qué es lo que se protege en la bahía. No, las únicas acciones que hemos visto es en Cabo Pulmo, ahí si no puede entrar cualquier embarcación que no tenga permiso”.