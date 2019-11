Presupuesto federal para 2020 atenta contra sectores importantes del país y solamente privilegia a programas clientelares: Rigoberto Mares

Aseveró que en el caso de BCS se consideran recortes importantes, en mantenimiento de infraestructura carretera de 200 millones de pesos menos, la desaparición del presupuesto de 20 millones de pesos del programa de concurrencia con entidades federativas que tiene que ver con el apoyo a productores primarios y en general en el tema de las participaciones y aportaciones federales. Aseveró el legislador que su postura será seguir apelando porque la Federación dé un trato justo a la entidad, “porque se nos ha golpeado en diferentes temas y rubros”

San José del Cabo.– El diputado federal del PAN por Baja California Sur, Rigoberto Mares, dijo que la fracción parlamentaria del PAN no valida el presupuesto federal aprobado en lo general y particular en la Cámara de Diputados, porque contiene recortes muy importantes a diferentes rubros, ya no solamente fueron los recortes que se plantearon en el proyecto inicial del campo, el medio ambiente, el turismo, sino que además en el proyecto aprobado se dan recortes adicionales a temas o áreas como órganos autónomos del estado, al propio INE, al Consejo de la Judicatura Federal.

“Nos dan una clara muestra de que este Gobierno federal es centralista, que está tratando de acaparar todos los recursos, que no le gustan los contrapesos sino busca cómo dinamitarlos, se concretan recortes muy importantes a los estados y municipios, hoy Baja California Sur va a recibir menos recursos y esto es algo bastante preocupante, que por supuesto en Acción Nacional no estamos de acuerdo, por eso no fuimos a la sesión, no estamos dispuestos a legislar en lo oscurito y de espaldas a la nación , no estábamos dispuesto a salir a una sede alterna en las condiciones en las que se da esta sesión a salto de mata”, sostuvo.

Dijo que están a favor del debate, pero siempre y cuando sea en condiciones adecuadas y de frente a la ciudadanía, “no quisimos validar este presupuesto porque atenta contra sectores muy importantes de nuestro país y solamente privilegia programas clientelares sin reglas de operación y faltos de transparencia”, abundó.

“Se dieron reasignaciones a temas asistenciales, por ejemplo en el área de bienestar el proyecto inicial contemplaba 173 mil millones de pesos y terminó en 181 mil millones de pesos en programas sociales, el tema no es que no se apoye adultos mayores , estudiantes, sino que estos esquemas se dan sin reglas de operación , sin padrones de beneficiarios, poco transparente, son áreas sociales a los programas clientelares; se aumenta educación pública con 570 millones de pesos, pero se da otra vez al tema de becas para jóvenes y ahí el problema, no es que se esté en contra de que ayuden a jóvenes para que estudien, el problema es que no contiene reglas de operación y se presta mucho a la corrupción”, insistió.

Destacó que se contemplan recortes en la Fiscalía General de la República con respecto al proyecto inicial, lo aprobado son 1, 500 millones de pesos menos, el Poder Judicial un mil, 327 millones de pesos; al INE un mil 072 millones menos; es justamente a los órganos autónomos a los que más están afectando y qué decir en el caso de Baja California Sur con recortes importantes al sector agropecuario y en el tema de vigilancia pesquera.

Con respecto a este año, el área de agricultura y desarrollo rural va a recibir menos recursos y a temas tan importantes como el de inspección y vigilancia de los mares, sí hay un recorte importante, que por supuesto preocupa, dada las condiciones del estado de Baja California Sur.

Citó como ejemplo que en órganos autónomos la disminución es de 4 mil 491 millones de pesos y la reasignación a áreas como bienestar, a Hacienda que le dan 2, 500 millones de pesos más, fueron por 16 mil 150 millones de pesos, con respecto a lo que estaba en el proyecto de presupuesto.

Puntualizó que el proyecto de presupuesto que se plantea, considera disminuciones en mantenimiento de infraestructura carretera de 200 millones de pesos menos, no se recupera lo que tiene que ver con el programa de concurrencia con entidades federativas que tiene que ver con el apoyo a productores primarios y que representaba 20 millones de pesos y el próximo año vendrá en ceros, en general el tema de las participaciones y aportaciones federales, no hay incremento sustancial con respecto al 2019, queda reducido.

Subrayó que su postura como legislador federal será seguir peleando en el caso particular de Baja California Sur que haya un trato justo por parte de la Federación, “hemos tenido un trato injusto, donde nos han golpeado en diferentes temas, rubros y en el caso del presupuesto otra vez se concreta otra agresión a los sudcalifornianos, nosotros vamos a seguir trabajando en beneficio de Baja California Sur”.