Prevalecerá Programa Universidad Segura, Escuela Segura y Sendero Seguro

Todo lo que sea beneficio para la sociedad cabeña el nuevo gobierno municipal está en la mejor disposición de darle continuidad, así lo afirmó la síndica electa, Alondra Torres García, en el marco de la reunión de trabajo que sostuvo con la regidora Isabel Dolores Aguirre y los directores del Cecyte, de la Uabcs y colegios particulares para conocer el programa institucional de Universidad Segura, Escuela Segura y Sendero Seguro.

En entrevista al término de la reunión, la síndica electa indicó que le pareció sumamente importante este programa y se lleva la tarea de revisar el convenio y todo lo que conlleva este programa.

Reiteró que no ve ningún problema que este programa continúe y ojalá y se pueda ampliar y no contar solo con tres o cuatro participaciones de instituciones educativas sino extenderlo a más universidades, más preparatorios y con la visión de que sea un bien para todos.

“Lo vamos a estudiar, el tema covid no benefició a que esto fluyera de manera diferente, más sin embargo me comentan el director de la UABCS y Cecyt y colegios particulares, ha sido benéfico considero que lo más seguro será continuar, no me adelanto, mi responsabilidad como abogada es leer convenio ver cláusulas y ver que sea factible”, abundó.

“Qué es lo más importante para un padre , la seguridad de sus hijos, entonces yo encantada de la vida ser parte de este proyecto y poder darle continuidad”, subrayó.