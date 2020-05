Prevé Sánchez Cordero instalar en breve comisión que otorgará amnistías

Foto: El Financiero

México, (Agencia Notimex).- Será en los próximos días cuando se instale la comisión responsable de recibir, revisar y otorgar la amnistía a personas que se contemplan en la recién creada Ley de Amnistía, informó Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Se tiene que establecer, institucionalizar la comisión que prevé la Ley de Amnistía. Definitivamente esta comisión se instalará en los próximos días”, indicó durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sánchez Cordero explicó que no se ha realizado la instalación debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le solicitó un estudio sobre el impacto presupuestal, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), entre otros.

La funcionaria federal indicó que una vez que entreguen los solicitantes, se instalará la comisión que será presidida por ella, en su calidad de titular de la Segob. Sin embargo, aseguró que desde el inicio de la actual administración la Unidad del Fortalecimiento del Sistema de Justicia tuvo un mayor apoyo.

“Esta unidad empezó con dos personas, hoy tiene más de 100 personas. En la mesa de justicia estamos revisando casos importantes. Hemos tenido la fortuna ya, no solamente la fortuna, sino que la relación institucional con las procuradurías, con los tribunales, con las defensorías públicas, con las fiscalías de todos los estados, de excarcelar a varias decenas de personas”, refirió.

La citada comisión de la Ley de Amnistía es la responsable de recibir las solicitudes que pueden presentar personas con relación de parentesco o por organismos defensores de derechos humanos, para pedir que se liberen a quienes fueron encarcelados por aborto, a personas consumidoras que hayan poseído narcóticos con dosis máxima de consumo personal e inmediato.

“A personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura. ( A personas) por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.

“(A personas), por el delito de sedición o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego”, según se indica en la ley