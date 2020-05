Prevén Arquitectos reinicio de la construcción este primero de junio cumpliendo al cien por ciento los protocolos

Estamos conscientes de la gran responsabilidad de la apertura de la construcción para que puedan reincorporarse después los demás sectores económicos de BCS, afirma el presidente del Colegio de Arquitectos sección Los Cabos, Alberto Medina Chavarín

San José del Cabo- El presidente del Colegio de Arquitectos sección Los Cabos, Alberto Medina Chavarín, afirmó que el sector de la construcción tiene una responsabilidad muy grande al reiniciar actividades a partir de este primero de junio; responsabilidad que han asumido y están trabajando y preparándose para cumplir al cien por ciento con los protocolos que envió el Gobierno del Estado y la Coepris, porque se cuidarán todos los esquemas desde la sanitización del transporte, de las instalaciones, aplicar la sana distancia y las demás recomendaciones para que no se eleve la curva de contagios por Covid-19.

Indicó que la construcción es la primera puerta que se abre en la economía del destino y del país en general, y esta puerta abrirá las otras puertas detrás de ella, esto lleva una responsabilidad para los constructores, “para lo cual estamos bien preparados, estamos conscientes de la situación y lo estamos tomando con mucha responsabilidad, hemos tenido reuniones en el Colegio para tener todos una misma visión y una misma manera de operar a la hora de construir”.

“Nuestra preocupación es que los que no están colegiados y el sector de la autoconstrucción no apliquen las medidas estrictas de sanitización, eso nos preocupa, y que digan que es igual que antes, pero no, hay un antes y un después del Covid-19, es un parteaguas y la nueva normalidad, es llevar a cabo los protocolos como deben de ser, por eso en todos los que no están colegiados hay una preocupación muy grande y también de la autoconstrucción, esa es otra parte muy importante que tenemos que checar, que la gente se dé cuenta que hay que cumplir con los protocolos al cien por ciento”, puntualizó.

Este reinicio de actividades el primero de junio conlleva varias responsabilidades para la actividad de la construcción, que si no se tienen los cuidados, alguno de los trabajadores pudiera resultar positivo de esta enfermedad, y otra es, que si por algo la curva sube en vez de bajar, puede provocar que no abran los demás departamentos de la actividad económica como es la hotelería, restaurantes, comercios y demás.

Además observó que arrancará la actividad de la construcción con un semáforo en rojo en el estado de Baja California Sur, y es este estado uno de los que menos obedece la instrucción de quedarse en casa, esto a nivel nacional, todo ello es bien importante de tomarse en cuenta y tratar como constructores sanitizar el transporte, esto puede ser de mucha ayuda para que la gente esté protegida con estas acciones, y ayude a que no se eleve la curva de la pandemia, tratar de aplanarla y que no haya más casos por la apertura de la construcción.

Abundó que los empresarios están preocupados porque si la construcción falla en el tema de la sanitización y en el cumplimiento de los protocolos, a ellos no se les permitirá reiniciar actividades.

“Que estén tranquilos, nosotros estamos trabajando para cumplir con los protocolos, somos conscientes de esta gran responsabilidad y sobre todo estar comunicando a todos los sectores de la construcción, de que quien no esté preparado se espere una semana más, no pasa nada, hasta no estar preparado con todos los implementos que se requieren como gel, mascarillas, lentes, guantes, tapabocas, y eso hay que cumplirlo al cien por ciento, no medio cumplirlo ni tratar de pasarse de listos, ese es el llamado, hay una responsabilidad que se tiene al reiniciar las obras, estar dentro de la norma y cumplir lo que piden las autoridades sanitarias al cien por ciento.

Por lo que respecta al Colegio de Arquitectos reiteró que están muy preparados, en la pasada asamblea platicaron al respecto y ha habido varias reuniones, donde revisaron estos puntos y hay mucha conciencia de iniciar con el protocolo al cien por ciento, y se transmitió la importancia y responsabilidad que tienen como gremio de hacer las cosas bien para poder abrir el destino en todos los niveles para la reactivación de la economía, si están preparados y conscientes harán las cosas bien, abundó.

Finalmente dijo que este mensaje lo envían a la sociedad cabeña, que los constructores están conscientes de esta responsabilidad y están trabajando para el cumplimiento de la normatividad, lo que sí les preocupa, insistió, que son muchos constructores que no están colegiados y también el sector de la autoconstrucción, a todos ellos si quieren asesoría por parte del Colegio, con todo gusto se las proporcionarán.