Prevén fuerte impacto a las finanzas municipales por Covid-19

Cabo San Lucas.- El Tesorero Municipal, Rigoberto Arce Martínez, afirmó que aún no tienen cuantificado el impacto económico en las finanzas municipales por el Covid-19, sin embargo dijo que se registrará una afectación bastante considerable que se podría ver reflejada en posponer un poco el ejercicio de obra 2020 y dar prioridad a los servicios públicos a favor de los ciudadanos cabeños.

Además de la falta de ingresos a las arcas por el pago de impuestos de los contribuyentes, esta situación también impactará los ingresos que recibe el gobierno municipal a través de las participaciones estatales.

“Porque hay un convenio con la ley de derechos y productos con el estado y ese convenio al final de cuentas se percibe a través del estado y en algún momento se regresa al ayuntamiento tanto lo que es la parte normal que se cobraba antes del año 2016 como el remanente que incrementó lo que es la propia ley, si el estado no percibe ese tipo de pagos, como son los derechos de tránsito, del Registro Civil y del Registro Público, por supuesto que el ayuntamiento no recibirá esas participaciones y bueno no hemos cuantificado porque todavía no tenemos un récord considerable que podamos verificar cual sería lo negativo en las percepción económica del ayuntamiento”.