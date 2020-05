Prevén que crisis económica por Covid repercuta en finanzas de la Cruz Roja en Los Cabos

Crescencio González, presidente del Consejo de la Cruz Roja dijo que la institución depende de los donativos del pueblo para su funcionamiento

San José del Cabo.- El presidente del Consejo de la Cruz Roja delegación Los Cabos, Crescencio González Castanedo, dijo que la pandemia del Covid-19 va a dejar una crisis económica muy fuerte en el municipio que repercutirá en los donativos que recibe la benemérita institución, por lo que prevén tiempos muy difíciles.

“Nosotros dependemos de los donativos del pueblo, además de otras actividades que hacemos cada año, por ejemplo en marzo, en la colecta anual también realizamos un torneo de golf, no vamos a estar vendiendo donas, la cuestión económica nos va a afectar”, externó preocupado.

No obstante, dijo que habrán de ser muy precavidos con los egresos, además de que hay muchos empresarios y personas que siempre han apoyado, “actualmente los negocios están cerrados, entiendo no nos van a poder ayudar igual, de alguna forma vamos a salir adelante, afortunadamente el Municipio de Los Cabos nos da un subsidio desde hace 10 años, que ya se formó a través de Cabildo”.

Reiteró que el subsidio que reciben del Municipio es muy positivo y ayuda para mantener las unidades funcionando y para el salario del personal, y se han venido realizando obras para mejorar la infraestructura, sin embargo, no es suficiente.

“Recibimos del Municipio un millón de pesos al año para las dos sedes de Cruz Rojas, es la tercera parte del gasto que tenemos para trabajar como hemos estado trabajando 5 años, necesitamos tres millones y medio de pesos, contamos con 7 ambulancias funcionando, bien cuidadas, las reparaciones son muy costosas, pero tenemos la camiseta bien puesta tanto del Consejo de Cruz Roja como todo el personal, por eso estoy contento y seguimos adelante”, reiteró.

Por último solicitó a la población de Los Cabos siga apoyando a la Cruz Roja para seguir salvando vidas que es su misión y seguir preparando a la gente a través de la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas que operan en esta ciudad, que es la única en el estado.

Sin embargo ahora con esta crisis le están aplicando un 50 por ciento de descuento a las cuotas que pagan los estudiantes y a algunos les están dando beca completa porque perdieron su trabajo, es por ello que solicitó a la comunidad local siga apoyando.

Nadie es tan pobre que no pueda apoyar a la institución ni tan rico que no pueda necesitar a la Cruz Roja, concluyó.