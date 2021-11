Comité Municipal del PRI no aceptará imposición de ningún dirigente

Luego de que Andrés Liceaga dejará de manera sorpresiva tanto la dirigencia como la militancia del PRI, María Eugenia Alquicira Rojas, María Eugenia Alquicira Rojas, secretaria de Análisis y Desarrollo Político del Comité Municipal del PRI, aseveró que como partido no aceptarán la imposición de ningún titular, este deberá ser elegido conforme a los estatutos

“En relación con la situación que vivimos como comité municipal del PRI, pues comentarle a toda la ciudadanía que estamos más fuertes que nunca, que la salida tan misteriosa del presidente de entonces Andrés Liceaga pues sí nos dejó a todos confusos porque desafortunadamente no tuvo la confianza ni el valor de sentarse con nosotros de poder dirimir y decir me voy, si no lo hizo a través de un medio”, destacó.

No obstante, afirmó que el Comité Ejecutivo Municipal no es una sola persona, si no un junto de personas las cuales se mantienen en la militancia por que quieren al PRI y creen en la lucha pues pese a no estar como partido en el poder por más de 20 años se mantienen.

“Los priistas no estamos esperando que nos caiga el dinero del presupuesto, si no que estamos trabajando en nuestras actividades, por que todos tenemos profesiones, tenemos estudios, tenemos nuestros empleos y trabajamos con dignidad, entonces si hago un llamado a todos los priistas a que sigan unidos a la militancia”, manifestó.

Finalmente expuso que conforme a sus estatutos tienen hasta 60 días para que se nombre a un nuevo presidente o presidenta para el Comité Municipal y aseveró que no aceptarán imposición alguna pues es lo que ha generado tanta desconfianza dentro de partido, por ende, este debe de ser elegido conforme a la ley la cual marca que debe de ser mediante elección.