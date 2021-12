PRI exhorta a poner orden ante el incremento de delitos

Ante el reciente incremento de diversos delitos en Los Cabos, María Eugenia Alquicira, secretaria de análisis y asuntos políticos del Comité Municipal de Los Cabos del PRI, destacó que la situación es derivada de la inflación económica a la que está sujeta todo el país, por lo que llamó al Gobierno estatal a que pongan orden y al Municipal a que cuide sus acciones con respecto al manejo de las arcas municipales.

“Una inflación que por más que quieran taparla con dadivas, con becas, con pensiones, es dinero que no beneficia, no alcanzan y lo único que está provocando es un desequilibrio en la economía familiar y lo que está alentando a las personas a llegar al hurto”.

Manifestó que es una desgracia que en el pasado informe del Presidente de la República este se jacte de que existen 160 mil elementos de la Guardia Nacional y 207 cuarteles.

Aseveró que la estrategia no está resultando, sin embargo le está costando miles de millones de pesos al erario público.

Ante ello y como PRI llamó al Gobierno del Estado a que pongan orden, y dijo:

“Creo que están muy desorganizados, creo que siguen en campaña, no se han dado cuenta que ya son gobiernos y la orden que tienen que hacer es aterrizar sobre los objetivos claros; no podemos seguir permitiendo los ciudadanos que no trabajen en lo que deben y sigan inaugurando centros de asesoría los diputados, se sigan inaugurando oficinas partidarias cuando lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, es lamentable que el gobernador se haya ido al informe del Presidente cuando BCS está en una crisis también de salud”.