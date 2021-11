PRI respalda a Uber para que sea considerado en Ley de Movilidad

María Eugenia Alquicira Rojas, secretaria de Análisis y Desarrollo Político del Comité Municipal del PRI en entrevista para CPS Noticias dio a conocer que derivó de la situación que ha prevalecido desde la pasada administración en torno a los Uber tales como el acoso y las multas impositivas mismas que desconocen a dónde fueron a parar es que el partido ha decidió apoyarlos

“Nosotros el PRI y en lo particular me di a la tarea de buscarlos y ofrecerles el apoyo como luchadora social que soy y como dirigente del PRI, en este caso nos aceptaron ya hemos tenido pláticas con ellos, donde ha estado nuestro dirigente estatal”, declaró.

Destacó que consideran que los Uber al igual que los taxistas, los peseros y los ciclistas que mueven turistas merecen un trabajo digno, pero sobre todo lícito es por ello, y derivado de los pronunciamientos del Director Estatal del Transporte relacionado a que los Uber no se iban a permitir es que inician la lucha y de ser necesario se va a efectuar un amparo colectivo para los cerca de 1200 trabajadores.

“Como partido político evidentemente vamos a ir a dar nuestros pronunciamientos por parte de nuestras diputadas y por parte de los diputados que llegaron también de acuerdo a la campaña de la candidatura común, vamos a pronunciarnos porque la ley del transporte, la ley de movilidad sea un hecho y venga ya esclarecido y tajante del que el Uber también es un transporte el cual debe de ser considerado como tal y no tiene por qué seguir siendo rechazado por parte de los diputados”, expresó.

En cuanto a las declaraciones del diputado Cayetano de que los Uber nacen ante la falta de atención del transporte misma que puede ser subsanada con atención y revisión, manifestó que lo que no se ha solucionado por más de 20 años no se hará de la noche a la mañana, sobre todo porque no hay disponibilidad del gremio pues tienen mucho que perder, y a su vez tampoco se puede dejar de lado las nuevas propuestas.

Así mismo y con respecto a los temas que ponen en mal el nombre del actual diputado pidió a toda la sociedad estar atenta para saber cuál es la verdad, pues advirtió que el tema de transporte es complejo y Juan Pérez dejó en claro que este sería revisado a profundidad.

Afirmó que Los Cabos es un destino turístico que requiere de más, de un servicio al momento, no estar esperando a que haya vehículo disponible, pero que esto sea una realidad requiere de la presencia de la población en el Congreso del Estado y ante las autoridades correspondientes para ser escuchadas, de lo contrario la Ley de Movilidad que realmente el municipio requiere no será posible.

Por ello aseveró que como partido estarán en el Congreso pues no se puede continuar callados y puntualizó,: