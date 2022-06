BCS registra el primer caso de chikungunya después de cuatro años

Después de cuatro años se presentó el primer caso de chikungunya en el estado, desde 2018 no se registraba ningún paciente en la entidad sudcaliforniana, así lo dio a conocer la subdirectora estatal de Servicios de Salud a la Comunidad, Amparo García Quiroz. Esta información surgió debido a que Baja California Sur registró la primera transmisión del 2022.

“A partir del 2018 a la fecha no se habían detectado casos de chikungunya, ya son muy aislados lo que implica que la mayoría de la gente ya debe de tener anticuerpos para esta enfermedad, no es como en el caso del dengue que son cero tipos y circula un cero tipo y esa persona que no se ha enfermado se enferma, circula otro cero tipo y aunque la gente se haya enfermado con un cero tipo se vuelve a enfermar con el siguiente”, señaló.