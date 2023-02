Primer caso de rabia en México aún en el hospital en estado grave

La joven compostelense infectada con rabia desde el pasado mes de diciembre del 2022, continúa internada en el Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar ‘Dr. Antonio González Guevara’ de Tepic y bajo observación médica, cumpliendo este 15 de febrero, 52 días en los que ha luchando por su vida.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Nayarit, su estado de salud no ha variado y sigue siendo grave y de pronóstico reservado, no obstante, este caso en particular ha llamado la atención, dado que no se tiene el antecedente de que una persona infectada de rabia pueda durar hospitalizada tanto tiempo.

El conocimiento médico en casos de rabia en humanos es que a los días fallece o bien desde el principio, presenta secuelas importantes en el sistema nervioso central, por lo que la situación actual de la joven tiene a los especialistas en la espera de cualquier evolución.

Primer caso de rabia en México

En más de 10 años, este es el primer caso de rabia humana en México transmitido por un gato doméstico. Probablemente el felino a su vez haya sido infectado por alguna fauna nociva, en este caso algún roedor.

Hay que recordar que el caso se dio a conocer el pasado 20 de diciembre del 2022 y se reveló que la trasmisión se dio luego de que la femenina de 29 años fuera agredida por un gato que no contaba con vacuna antirrábica el pasado 13 de noviembre, mismo que murió muere tres días después con signos compatibles del virus rábico.