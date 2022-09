Primer teaser trailer del live action de La Sirenita

Este 9 de septiembre inició la nueva edición de la D23, evento en el que se muestran y dan detalles de los nuevos proyectos de entretenimiento de Disney. En su primer día de actividades de dicho compromiso, la compañía del “ratoncito” causó revuelo en redes sociales al mostrar el primer teaser tráiler del live action de La Sirenita.

En este adelanto podemos apreciar el primer vistazo de Halley Bailey encarnando al mítico personaje de Ariel, así como una pequeña muestra de su talento vocal.

Cabe recordar que desde que se anunció al elenco de la cinta, esta producción fue blanco de muchas críticas, sobre todo por la decisión de otorgarle el papel protagónico a la también cantante y compositora.

Tras el primer avance, la situación ha cambiado y ahora los fans no se cansan de aplaudir, reconocer y defender el trabajo de Bailey, ya que su gran interpretación ha cautivado a los que esperan con ansias esta película.

Por su parte, Halle confesó sentirse muy feliz por el amor que ha recibido. Así mismo, dejó ver su emoción por la cinta que llegará a los cines en mayo del 2023 y en la cual también participan Melissa McCarthy, Javier Bardem y Jonah Hauer-King.

guys..today has been so overwhelming and incredible ♥️i’m so happy you’re getting to see a peek of everything 🥹😭thank you for the love ..🐚✨

— Halle (@HalleBailey) September 10, 2022