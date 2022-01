¿Cuáles son los principales desafíos ambientales en 2022?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció en diciembre del 2021 que llevaría a cabo una reforma administrativa para sumar al personal del Instituto Nacional de Cambio Climático (INECC).

Asimismo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) se agregó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Esto con el argumento de que se “agrupan esfuerzos, se consolida el conocimiento y se fortalecen las actividades encomendadas”. Sin embargo, existen organizaciones de la sociedad civil que criticaron la desaparición del INECC y el IMTA por calificarlo como “una más de las acciones de desmantelamiento del sector ambiental”.

El INECC genera investigación técnica y científica en materia de ecología y cambio climático. Una de sus funciones más importantes es la de crear un Inventario de Gases de Efecto Invernadero.

El IMTA se encarga de los sistemas regulatorios y tarifarios del agua potable, así como de la certificación de los laboratorios de calidad del agua. Además, sistematiza y publica la información relacionada con los recursos hídricos del país.

Ante esta situación, diversas organizaciones como Cántaro Azul, Red Regional de Sistemas Comunitarios y Comités por la Defensa del Agua, señalaron en un comunicado:

Para este 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá demostrar la eficacia de estos cambios. Esto se podrá saber hasta que se publique el reglamento interior de la Semarnat.

El sector ambiental cuenta con un presupuesto de 40,795 millones de pesos para este 2022, lo que representa casi 9 mil millones de pesos más si se compara con lo designado en el 2021.

La directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Margarita Campuzano, asegura que este incremento no alcanza para poder revertir el daño de años anteriores.

Son muchos los científicos que opinan que el principal desafío en materia ambiental para este 2022 es el de reorientar las políticas públicas para poder tener una verdadera protección a la biodiversidad, así como proteger a las especies en peligro de extinción.

La comunidad internacional ha puesto especial atención en el caso de la vaquita marina, sin embargo, en México existen otras especies igualmente amenazadas, como el mapache enano, endémico de la isla de Cozumel, el cual está en pelirgo de extición debido a la fragmentación de su hábitat.

Te puede interesar: Piden investigar al gobierno mexicano por vaquita marina

Ella Vázquez Domínguez, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, precisa que para salvar a estas especies en peligro, es vital que el tema ambiental sea prioritario en la agenda nacional:

“Si no se le otorga un presupuesto adecuado, si no hay un plan estratégico de conservación no se logrará nada”.