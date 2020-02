Priorizan turismo y analizan hechos contra mujeres

Cabo San Lucas.- En la reunión periódica del Consejo Coordinador de Los Cabos con autoridades de los tres niveles de Gobierno encargadas de la seguridad pública, se dio la noticia de que en esta temporada de Spring Break se esperan un promedio de 25 mil turistas, sin embargo la noticia se vio opacada por un tema que tiene indignada a la sociedad y a la vez muy ocupadas a las instancias policiacas, y es lo relacionado a las dos jóvenes que fueron agredidas brutalmente, una el pasado 7 de febrero en colonia El Tezal, mientras que la otra fue interceptada en Los Cangrejos el pasado lunes; en el primer caso se tiene un diagnóstico reservado de salud, además de señalarse en la reunión que otro problema a atender son las fiestas clandestinas.

En el tema de las chicas violentadas, Juan José Zamorano, director de Seguridad Pública en Los Cabos, indicó que es importante que la sociedad tome las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones, de acuerdo a Foros de Seguridad y analizando el comportamiento que han tenido algunos agresores con las mujeres, se han detectado varios detalles que deben tomarse en cuenta.

“No es mi opinión personal, es una percepción que a través de encuestas y de entrevistas, en estos sujetos se han percibido comunes denominadores en los que se tiene que poner atención y en esto podemos dar mucha información en redes, en muchas ocasiones el agresor puede proceder de acuerdo al tipo de peinado, es decir, una cola de caballo o una trenza le facilita al agresor atentar contra la mujer, ya que de ahí la puede sujetar; otra observación es el tipo de ropa, siempre es más fácil cuando la persona lleva un vestido y no me refiero a una minifalda, el hecho de que una mujer lleve una prenda que sea difícil para el agresor de quitar, le da mayor defensa a la mujer “

Por su parte Julio Castillo Gómez, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, dio a conocer que en la reunión de trabajo se abordó lo relacionado a las fiestas clandestinas en las que se consumen bebidas embriagantes así como sustancias tóxicas, por lo que hizo el llamado a los padres de familia a proceder con medidas preventivas, destacando que autoridades tomarán cartas en el asunto para desalentar esta irregularidad, así mismo indicó que la llegada de springbreakers está a la vuelta de la esquina y se esperan al menos 25 mil turistas.

“El reporte que nos dieron los organizadores de las agencias, es que en este año se esperan más mas de 25 mil springbreakers, lo que significa una temporada muy fuerte, más que la del año pasado, por lo que nos obliga a tener más coordinación y cerrar filas en materia de seguridad”.

Así mismo añadió que otro asunto que se platicó en la mesa de seguridad y que tiene indignada a la sociedad cabeña es lo relacionado a los hechos atroces en contra de dos jovencitas, agregando que al parecer hay grandes avances, los responsables de estas agresiones deben pagar, refiriendo que en Los Cabos no se vivían este tipo de atrocidades, es necesario cerrar la puerta en este tema y no dejar impunes estos delitos.

“Este tipo de delitos nos duelen como sociedad y más que se abuse o se violente a la fuerza a alguien. Uno de esos delitos ya está por resolverse y girar orden de aprensión, y el otro va muy avanzado en la investigación, lo que pedimos es que se asegure y se llegue al final, es decir, detener a estas personas y que paguen por lo que hicieron, pero sobre todo dejar cerrada la puerta a la impunidad”.